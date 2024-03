Incidente mortale, lunedì l’autopsia

Sarà conferito lunedì l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Maurizio Masi, il 54enne di Quartesana, che era in sella a uno sooterone e stava percorrendo via Comacchio. Incidente mortale su cui la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e ha iscritto ( come atto dovuto in questi casi) il conducente 31enne della Fiat Bravo coinvolta nello scontro. L’ennesima tragedia della strada si è consumata all’alba di martedì scorso. Mancavano pochi minuti alle 6 quando Masi, in sella al suo scooter, ha trovato la morte in via Comacchio, all’altezza dell’abitato di Cona. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, il centauro – che viaggiava in direzione, città – si è scontrato contro la macchina del 31enne che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato violentissimo. La macchina, semidistrutta, si è intraversata al centro delle carreggiata mentre lo scooter è volato fuori strada, terminando la sua corsa a ridosso del muretto di recinzione di una casa.