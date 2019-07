Ferrara, 15 luglio 2019 - Tragedia nella notte sul ponte del Po. Un ventenne di Occhiobello ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla sponda ferrarese del Grande Fiume. Erano le 2.15. Il giovane stava rincasando a Occhiobello a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia di Stato, si è scontrato con la Mazda sulla quale viaggiava un 51enne di Lugo. Lo scontro è avvenuto sulla rampa del ponte. Il 51enne se l'è cavata con ferite di media gravità. Nulla da fare invece per il ventenne, rimasto incastrato nella vettura. Sul posto, oltre alla polizia di Stato, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

