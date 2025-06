Scooter contro camper a Ro Ferrarese: muore un 66enne di Copparo

Riva del Po, 18 giugno 2025 – Un’altra tragedia della strada. Il fatto è successo stamani verso le 8.20 sulla Strada provinciale 5 in località Ro Ferrarese, in prossimità dell’incrocio con via Benetti. La vittima è stato un 66enne residente nella località di Coccanile del Comune di Copparo.

La ricostruzione dell’incidente mortale, in fase di accertamento, con lo scooter guidato del 66enne, che procedeva verso Ro Ferrarese, si è scontrato contro un camper che si stava immettendo sulla Sp5. Sul posto l’intervento del personale sanitario del Suem, che nulla ha potuto se non accertare il decesso dell’uomo.

Sul posto la polizia municipale associata ‘Unione terre e fiumi’, che ha provveduto con le necessarie operazioni di messa in sicurezza e i rilievi per l’accertamento delle cause dell’incidente. La Sp5 è stata chiusa al traffico per quasi tutta la mattina, all'altezza della rotatoria insorgenti del Basso Po con deviazione verso Ferrara e verso Guarda.