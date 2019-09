Vigarano Mainarda (Ferrara), 28 settembre 2019 - Tragedia nella notte a Vigarano Mainarda. Tre giovani sono morti mentre rientravano in città dopo una serata tra amici. Tutto è accaduto alle 2.15. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza tra i 21 e i 28 anni. Erano in auto con un amico quando si sono schiantati contro un platano su via Modena. Sopravvissuto solo il conducente, ora ricoverato a Cona. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco.

