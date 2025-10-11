Incidente nel Ferrarese, 3 morti. Chiusa l’Adriatica

Ferrara, 11 ottobre 2025 – Ancora morti sulle strade. E’ una strage quella successa stamattina poco dopo le 7 lungo la strada statale 16 Adriatica in provincia di Ferrara, all’altezza di Monestirolo.

Nell’incidente, avvenuto per uno scontro frontale tra due auto, sono morti una donna di 41 anni di Montesanto, località vicina a Voghiera, e due ragazzi di 19 e 20 anni originari del Marocco.

Altre due persone, di nazionalità marocchina, sono state soccorse dal 118 e sono in gravi condizioni.

Il tragico incidente di Monestirolo, schianto frontale tra due auto. I soccorsi

La dinamica

Lo schianto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. A bordo di un’auto, un’utilitaria, viaggiava la donna di 41 anni. Sull’altra vettura i quattro giovani, tutti originari del Marocco. Due di loro, di 19 e 20 anni, sono morti.

Viabilità in tilt

Tra Ferrara e Argenta, all’altezza del luogo dell’incidente al chilometro 92, l’Adriatica è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale, per consentire gli accertamenti e i soccorsi, intervenuti con ambulanze, automedica ed elicottero.

La polizia locale sul luogo dell'incidente, tra Argenta e Ferrara lungo la statale 16 Adriatica. Distrutte due auto, 3 morti

I rilievi, i soccorsi, la ricostruzione

Sul posto, per i rilievi, la polizia locale Terre Estensi e i carabinieri di Ferrara. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Portomaggiore.

Secondo le prime informazioni, le tre vittime sarebbero morte sul colpo ma la dinamica è al vaglio.

(ha collaborato Matteo Radogna)

Notizia in aggiornamento