Ferrara, 22 aprile 2018 - Tragico schianto all’ora di pranzo di oggi in via Padova. Un motociclista di 50 anni ha perso la vita mentre procedeva in sella alla sua Harley in direzione Pontelagoscuro (FOTO). A urtare contro la moto, una Volkswagen Polo che si immetteva sulla statale da via Maragno.

Al volante un marocchino di 55 anni. Le condizioni del motociclista sono subito apparse gravi. Nonostante le cure dei sanitari, il cuore del 50enne ha cessato di battere una volta arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona.