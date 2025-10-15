Incidente nel piazzale, 14enne sotto un’auto: lotta per la vita

Sant’Agostino (Ferrara), 15 ottobre 2025 – Un ragazzo. Solo 14 anni. Un’età in cui la vita inizia appena a dischiudersi, fatta di sogni troppo grandi per essere contenuti in un diario di scuola. E poi, in un attimo, il tonfo secco, il silenzio, il tempo che si ferma e poi il volo all’ospedale Maggiore di Bologna lottando per la vita. È quanto accaduto ieri alle 15 nel parcheggio di un supermercato all’entrata di Sant’Agostino. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un 14enne di Pieve di Cento sarebbe sceso dall’auto della mamma per dirigersi verso l’entrata del supermercato entrando così nella traiettoria di un veicolo che pare stesse uscendo da un parcheggio. Il ragazzino sarebbe stato colpito dalla parte anteriore dell’auto, finendo sdraiato a terra e poi completamente incastrato sotto il veicolo.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata e l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco determinante in un momento in cui il tempo poteva significare salvare o perdere una vita. Con rapidità hanno inserito i cuscini idraulici e sollevato l’auto, sono riusciti a posizionare la barella e disincastrare il ragazzo, tirandolo fuori da sotto la vettura e affidandolo alle cure dei sanitari di Sant’Agostino Soccorso, che nel frattempo avevano allertato l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze. In quell’inferno, il 14enne aveva perso conoscenza. Era ferito ma respirava e solo successivamente ha ripreso conoscenza, dolorante. Poi il volo all’ospedale Maggiore di Bologna dov’è arrivato in prognosi riservata e in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale Alto Ferrarese che dovrà far luce su quanto accaduto. A bordo dell’auto, una 57enne Bondeno.

Un incidente che ha scosso tutta la comunità e che ha visto intervenire professionisti ma anche uomini, donne, padri e madri che in quel momento delicato hanno dato tutto per fare fronte a ciò che nessuno vorrebbe vivere, nemmeno da spettatore. Il ragazzino ora lotta in un letto di ospedale, e il suo cuore non si arrende. E fuori da quella stanza di terapia intensiva c’è un mondo che trattiene il respiro, si stringe, prega e tifa per lui.