Ferrara, 16 ottobre 2021 - E' ricoverato in gravissime condizioni l'uomo di 78 anni che è stato travolto da un'auto questa notte, torno all'1 e un quarto, in via Pomposa. I sanitari hanno subito capito che l'uomo che era in bici versava in condizioni molto gravi e l'hanno trasportato con massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cona. Lì i medici l'hanno ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove ora sta lottando per la vita.

Soltanto oggi, ore dopo l'incidente, si è presentato spontaneamente ai carabinieri l'uomo che, nella notte, ha investito l'anziano ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. Secondo quanto ha raccontato ai militari non si sarebbe accorto di avere urtato una persona. Si tratta di un uomo 54enne, residente a Ferrara, che è stato denunciato in stato di libertà per lesioni stradali ed omissione di soccorso. I carabinieri stanno verificando la versione dei fatti.