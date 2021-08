Ferrara, 25 agosto 2021 - Tragico incidente stradale intorno alle 23 di ieri in via della Canapa a Ferrara. Le vittime sono marito e moglie, entrambi di nazionalità moldava: avevano 29 e 26 anni. Sono morti dopo essere stati sbalzati dalla moto su cui stavano viaggiando, dopo lo scontro con una Fiat Panda. Ferita anche la ragazza che era al volante dell'auto: è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale di Ferrara. Sul posto per i soccorsi tre ambulanze del 118, un'automedica e l'eliambulanza. Ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare.