Incidente in scooter a Ferrara, grave un minorenne

Ferrara, 3 giugno 2025 – Momenti di apprensione, questa mattina, per un giovane rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente mentre viaggiava in sella al suo scooter all'altezza di Marrara. L'allarme è scattato poco prima delle 8.

Il ragazzo, ancora minorenne, stava percorrendo via del Primaro quando all'improvviso è stato urtato da un furgone.

Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni, stava uscendo da un'area privata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso decollato da Bologna e gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato caricato in elicottero e trasportato all'ospedale di Cona.

Le sue condizioni sono gravi ma, a quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita. Al vaglio degli uomini del comando di via Tassoni le cause e la dinamica dell'incidente.