Incidente a Ferrara: scooterista si schianta contro un’auto e muore

Ferrara, 12 marzo 2024 – Tragedia questa mattina a Cona. Intorno alle 6 un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Comacchio, all'altezza dell'incrocio con via Portomaggiore. L'uomo era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una macchina.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto la polizia locale, le volanti della polizia stradale Stato e il 118. Per lo scooterista non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta a lungo chiusa per consentire soccorsi è rilievi.