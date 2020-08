Ferrara, 8 agosto 2020 - Erano passate le undici di ieri da poco quando in un capannone in via Vespucci, in zona Diamantina, si è consumato un grave infortunio sul lavoro. Un operaio di 32 anni che lavora per un’impresa di Modena è caduto da un’altezza di circa quattro metri, riportando un importante trauma cranico. Per trasferirlo il prima possibile all’ospedale Maggiore di Bologna, è stato allertato anche l’elisoccorso dell’ospedale di Cona, con cui l’operaio, una volta stabilizzato sul posto, è stato portato a Bologna, dove è arrivato in codice tre, il più grave. Secondo una prima, sommaria ricostruzione della dinamica, l’operaio stava lavorando alla copertura di un’autofficina quando per causa ancora da accertare ha perso l’equilibrio ed è piombato a terra.

Nel piazzale antistante il capannone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai sanitari del pronto intervento di Cona, anche i carabinieri di Ferrara e i tecnici dell’Unità operativa Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’azienda sanitaria. I militari dell’Arma, appena è stato possibile trasferire il trentaduenne dal piazzale al campo dove era atterrato l’elisoccorso del 118, hanno accompagnato medici e infermieri fino all’eliambulanza e poi sono tornati davanti al capannone per alcuni rilievi e fotografie.



Gli approfondimenti successivi per dare una ricostruzione il più rispondente possibile alla realtà di quanto accaduto, sono stati compiuti dai tecnici dell’unità operativa dell’Ausl ferrarese, i quali sono rimasti sul luogo dell’incidente fino al primo pomeriggio, anche per ascoltare i compagni di lavoro e il proprietario del capannone dove sono in corso alcuni lavori di manutenzione alla copertura in lamiera della struttura, che si trova una zona artigianale della città.

Una ricostruzione che sarà poi inviata alla Procura della Repubblica di Ferrara per l’eventuale apertura di un fascicolo, che al momento potrebbe essere per lesioni colpose.



Non è escluso, infatti, che possano esserci anche delle persone iscritte nel registro degli indagati, che al momento comunque non dovrebbero esserci. Appena raggiunto l’ospedale Maggiore di Bologna, il giovane operaio modenese è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e le sue condizioni sono considerate molto gravi.



Deve, infatti, essere valutata l’entità del trauma cranico che ha riportato cadendo da una simile altezza. Soltanto in un momento successivo potrà essere sciolta la prognosi. Parallela sarà l’inchiesta dei tecnici Ausl per individuare che cosa possa essere andato ’storto’. Se cioè si sia trattato di un errore, oppure se non fossero state rispettate tutte le misure di sicurezza per i lavori dall’alto.



