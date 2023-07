Incidente sul lavoro a Imola Travolto dai pannelli solari Gravissimo un autista

La caduta, le urla, le sirene. E’ bastato un attimo perché il cantiere di una casa in costruzione si trasformasse nel teatro di un drammatico incidente sul lavoro. Un uomo, autista di sessant’anni è stato schiacciato da un carico pesante. L’infortunio è avvenuto ieri mattina – intorno alle 13 – in via Pediano, nel territorio di Imola. A farne le spese il conducente ferrarese di un furgone, travolto da alcuni pannelli solari. Stando ai primi accertamenti, l’incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di scarico e movimentazione di un bancale di pannelli fotovoltaici, che – per cause ancora in fase d’accertamento – avrebbero travolto l’uomo, dipendente di una ditta esterna di trasporti. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. In primis, i vigili del fuoco – intervenuti con una squadra da cinque persone – si sono adoperati per liberare l’autotrasportatore, rimasto schiacciato dal carico e dal bancale che era caduto. L’uomo, dopo l’intervento dei caschi rossi, è passato nella mani del personale sanitario per essere stabilizzato. Il ferito, a quel punto, è stato trasportato con l’elicottero del 118 (visto il territorio ’impervio’ e per questioni di rapidità) all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità oltre che in pericolo di vita. A ieri, secondo fonti interne al nosocomio sotto alle Due torri, la prognosi dell’autista sessantenne era ancora riservata. Sul posto, oltre al personale 118, sono intervenuti in prima battuta i carabinieri della compagnia di Imola agli ordini del maggiore Andrea Oxilia. Successivamente, è stato attivato il personale della Medicina del lavoro dell’Ausl imolese che ha preso a mano il caso. Spetta a loro adesso ricostruire l’effettiva dinamica dei fatti, oltre ad accertare la presenza di eventuali responsabilità dietro al tragico incidente avvenuto sul lavoro.

g. t.