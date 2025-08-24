Incidente sul lavoro. Si sgancia un’auto, meccanico travolto: "Non rischia la vita"

Paura in azienda, ferito il titolare. Fortunatamente pare non sia in pericolo di vita. L’incidente sul lavoro è accaduto nel pomeriggio di ieri all’Officina Moderna in via Meucci ad Argenta.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il titolare dell’azienda, 45 anni italiano, stava scaricando una macchina dal carro attrezzi, quando è rimasto incastrato tra la vettura e il muro dell’officina. Un impatto terribile. Chi era presente in azienda ha chiamato subito i soccorsi, davanti agli occhi una scena drammatica. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem118. I medici hanno provveduto subito a stabilizzarlo ma si sono resi subito conto che si trovavano davanti ad una situazione d’emergenza. Visti i traumi che l’uomo aveva subito è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il titolare dell’impresa è stato così elitrasportato all’ospedale ‘Maggiore’, nella città di Bologna. L’uomo è stato ricoverato, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La prognosi al momento comunque è riservata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dal comando di Ferrara, che hanno provveduto ad estrarre l’uomo e poi per alcune ore si sono adoperati per la messa in sicurezza dell’area. I carabinieri hanno raggiunto l’azienda ed hanno eseguito tutti gli accertamenti per stabile l’esatta dinamica dell’incidente.

m. t.