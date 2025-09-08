Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
CronacaIncidente tra auto a Comacchio, 9 feriti. Coinvolti anche quattro bambini
8 set 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Incidente tra auto a Comacchio, 9 feriti. Coinvolti anche quattro bambini

Incidente tra auto a Comacchio, 9 feriti. Coinvolti anche quattro bambini

Schianto tra 3 auto. Traffico bloccato per un’ora sulla Statale Romea, poco dopo l’uscita della super strada Ferrara-Mare all’altezza del centro commerciale Bennet

L’incidente ha coinvolto tre auto e fra i feriti lievi anche 4 bambini

L’incidente ha coinvolto tre auto e fra i feriti lievi anche 4 bambini

Per approfondire:

Comacchio, 8 settembre 2025 – 

Sono quattro bambini e cinque adulti, le persone coinvolte nell’incidente successo nel primo pomeriggio di oggi che ha bloccato il traffico sulla Statale Romea, per circa un’ora, poco dopo l’uscita della super strada Ferrara-Mare all’altezza del centro commerciale Bennet.

Le auto coinvolte sono una Citroen Picasso familiare con un’intera famiglia a bordo ed i quattro piccoli rispettivamente di 7, 5, 3 ed un bimbo di un mese; sulla Mercedes viaggiavano nipote di circa quarant’anni ed il nonno; mentre sulla Nissan Micra una signora da sola che è stata tamponata.

Approfondisci:

Medici pestati da un 16enne ubriaco: insulti e pugni in faccia

Medici pestati da un 16enne ubriaco: insulti e pugni in faccia

Sul posto i primi ad arrivare i vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio che resosi contro del taglio alla testa della bimba di sette anni, hanno immediatamente allertato il 118 che ha inviato l’elisoccorso e tre ambulanze.

La piccola è stata trasportata in elicottero all'ospedale 'Maggiore’ di Bologna in gravi condizioni.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale di Comacchio.

I pompieri hanno cominciato subito col verificare le condizioni degli automobilisti e delle persone coinvolte nell’incidente.

Tutti i bambini sono stati portati all’ospedale del Delta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata