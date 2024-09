Incidente in via del Parco a Ferrara. Perde il controllo dello scooter: gravissima una 17enne

Ferrara, 27 settembre 2024 – Ha perso il controllo del proprio scooter ed è uscita di strada. Protagonista dell’incidente è una ragazza di diciassette anni, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cona. Sulle cause dello schianto sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale, finalizzati a chiarire i contorni dell’accaduto. Quel che è certo, finora, è che la ragazza ha fatto tutto da sola. Nell’incidente non sarebbero infatti coinvolti altri veicoli. Sulle ragioni che hanno causato la perdita del controllo del mezzo a due ruote, al momento non è possibile sbilanciarsi. Tutto è infatti ancora al vaglio degli agenti incaricati dei rilievi.

I fatti. Sono le 21.30 di mercoledì e siamo in via del Parco, alle porte della città e non lontano dall’incrocio con via Ricciarelli, la strada che conduce ad Aguscello. La giovane sta viaggiando in sella al suo scooter quando all’improvviso succede qualcosa. Il mezzo diventa incontrollabile, sbanda e finisce fuori strada. La giovane viene sbalzata dalla sella e rovina a terra. Un impatto violento, nel quale riporta diverse ferite. Sul posto arrivano i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, oltre agli agenti del comando di via Tassoni. Il personale sanitario comprende subito la gravità della situazione e inizia a medicare la ragazza. Dopo i primi soccorsi, viene caricata in ambulanza e trasportata all’ospedale di Cona, dove si trova ricoverata in gravi condizioni a causa delle lesioni riportate nello schianto.

Le indagini. In via del Parco rimangono fino a tarda sera gli operatori della polizia locale. A loro il compito di ricostruire i contorni dell’incidente e capire le ragioni che hanno fatto perdere il controllo del ciclomotore alla malcapitata ragazza, facendola finire fuori strada. Al momento, il tutto è ancora al vaglio e oggetto di accertamenti.