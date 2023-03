Incidenti a Gradizza Mozione in Provincia

Resta alta l’attenzione sul tratto di strada provinciale che attraversa l’abitato di Gradizza, caratterizzato da alta incidentalità. Il punto sotto osservazione è quello nei pressi della chiesa del paese, spesso teatro di sinistri anche gravi. Nella seduta del Consiglio provinciale dello scorso 27 febbraio, è stata discussa e approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere, nonché presidente del Consiglio comunale di Copparo Alessandro Amà, che si è fatto portavoce delle criticità segnalate dai cittadini. Nel documento, Amà ha evidenziato come "il tratto stradale in questione sia caratterizzato da una conformazione curvilinea destrorsa, con culmine in corrispondenza dell’adiacente chiesa, che poi volge a sinistra imboccando un tratto rettilineo verso il centro di Gradizza.

Tale tratto assume una leggera inclinazione verso il lato campagna destro direzione Gradizza e ha una ridotta banchina con fossato laterale, che cessa proprio in corrispondenza della chiesa. La perdita di controllo del veicolo da parte dei conducenti avviene principalmente nel tentativo di correggere una manovra non adeguata nell’affrontare la curva, portando il veicolo a slittare sull’asfalto". Tale analisi è stata mutuata dalla relazione richiesta dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni al comandante del Corpo di Polizia locale Terre e Fiumi Gianni Gardellini: documento che è stato successivamente inviato al Settore viabilità della Provincia di Ferrara (ente che ha competenza sulla strada). Nella mozione, dunque, Amà ha chiesto un impegno alla Provincia, affinché siano intraprese "tutte le azioni necessarie per contrastare e ridurre l’alta velocità nel tratto di strada", e sia dato mandato all’Ufficio tecnico della Provincia per le verifiche del caso, volte ad individuare soluzioni per ridurre la pericolosità della strada, puntando anche alla partecipazioni a bandi regionali o nazionali per la sicurezza stradale, allo scopo di reperire le risorse utili a finanziare le opere che si potranno mettere in campo.

Valerio Franzoni