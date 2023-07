"Incidenti a raffica all’incrocio maledetto"

Ancora una volta domenica, l’incrocio tra via Ex dogana e via Bondenese, a Casumaro, è stato teatro di un incidente che ha visto finire all’ospedale tre persone. L’episodio riapre la questione sui motivi dei numerosi scontri che so sono ripetuti negli anni in quel punto ma anche sulla viabilità generale della frazione che presenta diverse criticità. "L’incrocio tra via ex dogana e via Bondenese è noto da anni per la sua pericolosità – dicono Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, residenti a Casumaro – Dopo l’istallazione dei dossi su via ex dogana, sotto l’amministrazione Toselli, gli incidenti sono sensibilmente calati ma restano ancora alcune criticità".

Si parla di scarsa visibilità ma anche di comportamento degli utenti della strada. "In primis la velocità elevata su via Bondenese non aiuta alla sicurezza di tutto il paese e ancora meno nell’incrocio di via ex dogana – proseguono – Inoltre spesso si trovano macchine parcheggiate a ridosso dell’incrocio, riducendo nettamente la visibilità".

E’ questo forse l’elemento che crea più difficoltà. "L’incrocio è ben segnalato, con la lanterna, i segnali e i dossi rialzati su via ex dogana che rallentano la velocità – spiegano – ma la presenza di auto spesso parcheggiate sulla banchina, fin sull’intersezione, porta molti utenti della strada a dover sporgersi verso il centro strada e se dall’altra parte arriva un veicolo a velocità elevata, la possibilità di scontro è altissima". Serve dunque ragionare sul da farsi. "Serve trovare soluzioni per rendere più sicuro l’incrocio, trovando un modo per evitare il parcheggio selvaggio fin sull’incrocio – proseguono – la polizia municipale è già stata chiamata più volte a intervenire e forse, una maggior presenza potrebbe essere utile. Dall’altra parte, occorrerebbe capire come limitare la velocità su via bondenese, provinciale, che dritta ed asfaltata, porta a calcare il piede sull’acceleratore. Occorre sedersi e ragionare, in quanto non è possibile utilizzare dossi o rallentatori per non limitare il passaggio dei mezzi di soccorso". E lo sguardo si allarga.

"Più in generale servirebbe un tavolo per capire come intervenire o riorganizzare la viabilità della frazione – conclude Guaraldi –via Gazzinella almeno dal 2019 è in attesa di interventi che vadano a ripristinare il manto stradale, ora con profonde crepe, e, solo per fare un ultimo esempio, dalla Provincia non si sa ancora nulla sui lavori che dovranno essere fatti su due ponti che rischiano di isolare Casumaro".

Laura Guerra