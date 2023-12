Incidenti in via Modena e Bologna. Feriti e traffico in tilt all’ora di punta

Due incidenti a cavallo dell’ora di punta del mattino hanno mandato in tilt il traffico in due delle principali arterie di accesso alla città, via Modena e via Bologna. Il primo si è verificato pochi minuti dopo le 7 all’incrocio tra via del Lavoro, via Modena e viale Po dove si sono scontrate due auto e una Citroen C3 si è ribaltata. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118. Le persone all’interno delle vetture (due donne) hanno riportato solo lievi ferite e qualche ammaccatura. La viabilità è rimasta interrotta per un’ora e mezzo. Poco dopo un altro incidente ha paralizzato via Bologna, con colonne e disagi. Intorno alle 14, infine, in via Marconi ha perso fuoco una Mercedes. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti. Sul posto i vigili del fuoco.