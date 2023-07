"Incidenti sul lavoro, più prevenzione in edilizia"

Dopo i due incidenti sul lavoro ad Argenta, Cgil, Cisl e Uil intervengono su un fenomeno che non accenna a diminuire. "Siamo ancora una volta dinanzi al dramma con due episodi accaduti nel territorio argentano. La nostra attestazione di vicinanza e di sostegno ai lavoratori e le loro famiglie non è sufficiente a ripagare il costo umano e sociale che gli infortuni e i postumi degli infortuni, comportano. Abbiamo il dovere di intervenire con tutte le forme possibili per prevenire questi tragici eventi. Se è vero che da un lato il numero degli infortuni denunciati nei primi mesi del 2023 è complessivamente diminuito dall’altro aumentano i casi di incidenti in edilizia insieme alla loro gravità.

E’ urgente adottare nei settori delle costruzioni misure di prevenzione e controllo che agiscano per ridurre il rischio dei lavoratori di subire seri danni di salute. Conosciamo i fattori che determinano i numerosi infortuni.

Età avanzata dei lavoratori, condizioni di lavoro gravose, esposizione a temperature non sopportabili, mancanza di organizzazione dei cantieri, assenza di valutazione preventiva dei rischi di caduta dall’alto, scarsa tutela contrattual4e, mancanza di reale formazione sono alcune dei motivi che sono alla base degli infortuni. Le organizzazioni sindacali debbono essere poste nelle condizioni di poter operare al meglio nello svolgimento della propria funzione di controllo sull’organizzazione del lavoro e sull’applicazione delle norme di sicurezza predisposte nei cantieri edili".