Inclusione a tempo di musica. A Ferrara una band ’Rulli Frulli’

Anche Ferrara avrà una sua band "Rulli Frulli". Entro poco più di un mese, infatti, prenderanno il via gli incontri finalizzati a dare vita, in città, a un gruppo musicale collegato con quello ormai celebre, composto da disabili (e non solo), che da oltre un decennio da Finale Emilia, centro di provenienza, vengono chiamati qua e là per la Penisola mietendo un incredibile successo. L’iniziativa è il frutto di un protocollo, appena firmato, da un pool di realtà pubbliche e private che ieri hanno promosso una conferenza stampa nella sala dell’Arengo, nel corso della quale hanno reso noto finalità e programma, il tutto – come ha rilevato in apertura l’assessore alle Pari opportunità, istruzione e famiglia Dorota Kusiak – nel segno della sinergia e di valori importanti condivisi. Alla base del progetto figura infatti la volontà di operare puntando sull’inclusione e al tempo stesso sensibilizzando l’opinione pubblica sui temi della disabilità.

Su questi particolari aspetti si è soffermato Tullio Monini, presidente della Fondazione Imoletta, che ha sottolineato come la musica sia un grande canale di inclusione e di comunicazione. "E’ insomma un’esperienza potente" e poi, ha osservato citando il grande Enzo Bosso, "la musica si può fare in un modo solo: insieme".

Ecco allora che la nuova band estense si formerà a partire dall’autunno, quando 20-25 ragazzi si troveranno (una volta la settimana), nella sede del Liceo Carducci dove saranno accolti e seguiti da esperti facenti capo alla "Rulli Frulli" finalese guidati da Marco Golinelli; accanto a lui Giacomo Bazzani e Vanni Valieri. Si inizierà creando, letteralmente, gli strumenti musicali, in genere percussioni. "Al termine del percorso – ha annunciato lo stesso Golinelli – è in programma uno spettacolo pubblico. Il progetto – ha aggiunto – era nell’aria da tempo. I "Rulli Frulli" di fatto sono nati con il terremoto, nelle tendopoli, quando i ragazzi hanno reagito alle avversità, insieme, suonando". Il progetto ferrarese vede l’importante collaborazione tecnica dell’Associazione Circi (genitori e cittadini per l’infanzia) guidata dalla dottoressa Raffaella Indelli. Parteciperanno due scuole: il citato Liceo Carducci (intervenuto con la dirigente Lia Bazzanini) e il comprensivo "Perlasca".

Alberto Lazzarini