Inclusione al ’Carducci’ Giornata di arrampicata con gli studenti disabili

A dispetto di quello che forse si può pensare, l’arrampicata è uno sport per tutti. Ne è la dimostrazione il progetto che si è svolto nella palestra d’arrampicata della scuola media De Pisis di Ferrara che ha visto coinvolti 32 ragazzi delle superiori con le più diverse abilità. L’iniziativa si è inserita nell’ambito del Laboratorio ’Insieme impossibile’ del Liceo “Carducci” di Ferrara. Si tratta di un progetto di inclusione che prevede, attraverso attività laboratoriali e sportive, di far conoscere il mondo della disabilità favorendo un arricchimento reciproco fra tutti gli alunni dell’istituto. Alla giornata di arrampicata hanno partecipato 20 studenti del Carducci ai quali si sono aggiunti dodici ragazzi del progetto autonomia dei Laboratori in Rete (progetto trasversale alle varie scuole superiori di Ferrara). La mattinata è iniziata con una serie di percorsi e giochi per riscaldare i muscoli ma soprattutto per favorire il giusto amalgama fra i ragazzi. In pochi minuti si è creato un bellissimo clima di entusiasmo e di aiuto reciproco. Conclusa la fase introduttiva il gruppone si è radunato a semicerchio alla base della parete d’arrampicata dove gli istruttori Gavagna Stefano e Silvia Casoni hanno illustrato le tecniche di sicurezza. Ad aprire “le danze verticali” sono stati una studentessa e uno studente della 1ª E dell’indirizzo Sportivo che con la loro classe avevano già partecipato a un progetto di arrampicata sportiva: grazie alla loro esperienza i due studenti sono arrivati in cima agevolmente e hanno contribuito a infondere sicurezza ai compagni. Nelle successive tre ore tutti si sono cimentati sulle pareti migliorando il loro limite e arrivando anche a toccare il soffitto di 8 metri. Sul finire, hanno arrampicato anche docenti di sostegno, tutor, educatori, tirocinanti di scienze motorie. Il progetto è stato un bell’esempio di collaborazione tra Liceo Carducci organizzatore dell’iniziativa ed in particolare il Dipartimento di sostegno, scuola media De Pisis, che ha messo a disposizione la palestra, Asd Ferrara climb che ha messo a disposizione gratuitamente l’attrezzatura d’arrampicata, Asd Arrampicata Ferrara che ha messo a disposizione un esperto di arrampicata e disabilità e Laboratori in rete.