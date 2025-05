Inclusione e supporto ai caregiver, la solidarietà sale sul palco

Forti emozioni garantite, in uno spettacolo che rappresenta l’ultimo atto di un progetto nato per superare le barriere e costruire nuove forme di partecipazione. Stasera alle 21, sul palco del Teatro Nucleo di Pontelagoscuro (via della Ricostruzione 40) andrà in scena ‘Esclusione Inclusione’. La performance teatrale è nata e si è sviluppata all’interno del progetto ‘Un presidio per il sollievo del caregiver’, che è stato promosso da Aias, con un contributo di 3.115 euro, assegnato dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie attraverso un avviso pubblico dedicato al supporto dei caregiver.

"Assistere all’evento – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti durante la presentazione dell’iniziativa – significherà toccare con mano l’efficacia degli avvisi pubblici, che come in questo caso hanno permesso concretamente a chi si prende cura dei propri cari di ritagliarsi dei momenti personali, in cui trovare sollievo. Quella di martedì, inoltre, sarà una bella opportunità per vedere uno spettacolo emozionante, che fa dialogare sul palcoscenico tutti gli attori, valorizzando le abilità dei più speciali. Ringrazio Aias perché grazie ad un’intuizione della presidente Maria Debora Peca sta promuovendo da 3 anni il teatro tra le proprie attività, dimostrando che questa tipologia di arte favorisce il benessere e permette anche ai caregiver di avere i propri spazi. È un orgoglio aver potuto intercettare questa azione e averla potuta sostenere in maniera tangibile. Sono sicura che questo darà ancora più forza ad Aias e un grazie va anche al regista Massimiliano Piva, che ha saputo guidare i partecipanti verso l’imperdibile spettacolo".