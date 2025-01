Incognita incendio, al vaglio la fattibilità

Sul 2025, in termini di attrattività turistica, si allunga un grande punto interrogativo: la possibilità o meno di realizzare l’incendio del Castello a Capodanno. Il motivo è presto detto: il maxi cantiere per il restauro del monumento simbolo della città che partirà nel giugno prossimo. C’è già chi ha fatto del sensazionalismo, sostenendo che il Castello non chiuderà più. In realtà, come spiega l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini, le cose non stanno propriamente così. Tant’è che il suo invito, metodologico, è prima di tutto quello di "evitare fughe in avanti". "Al momento – scandisce Fornasini – sono in corso delle interlocuzioni con la Provincia per capire la fattibilità, in presenza di cantieri e maestranze, dell’incendio del Castello. Però, è troppo presto per fare qualsiasi previsione: sono situazioni complesse che vanno studiate e pianificate". A ogni modo, l’amministratore tiene a rassicurare che "l’amministrazione, di concerto con le associazioni di categoria sta già lavorando per la pianificazione delle attività". Concretamente, il Comune ha candidato già a un bando regionale – per 60 mila euro – un progetto per permettere ai turisti di visitare il Castello anche se quest’ultimo sarà chiuso. "Si tratta – spiega l’amministratore – di un progetto che prevede l’utilizzo di strumenti digitali innovativi, che potranno proiettare i visitatori all’intero degli spazi del monumento, mediante la realtà virtuale. E, il fil rouge, sarebbe legato ai personaggi che più nella storia hanno caratterizzato la nostra città".