"Incontrando il Signore, riceviamo la vocazione di essere ’pietre vive’"

Dopo aver ricordato il Battesimo di Gesù si conclude il tempo di Natale. La liturgia odierna inaugura il nuovo Tempo Ordinario riproponendo il prologo del Vangelo di Giovanni. Mentre Matteo e Luca iniziano il loro Vangelo con la nascita di Gesù nel tempo, Giovanni parte da molto più lontano, collocando l’origine della vita “storica” di Gesù nell’esistenza eterna di Dio. Sulle rive del Giordano ancora una volta va in scena la narrazione degli eventi di manifestazione di Gesù come Messia e Figlio di Dio: "In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù". Evidentemente Giovanni, con quella semplice locuzione, ha trasmesso ai due giovani la sua stessa partecipata emozione, il suo coinvolgimento, tanto che essi si staccano da lui per mettersi a seguire il giovane venuto da Nazareth. Questa dovrebbe essere l’ambizione di ogni servizio pastorale: risvegliare nel cuore del credente il desiderio di conoscere il senso profondo dell’esistenza. I due discepoli probabilmente hanno nel cuore l’ambizione di una vita nuova, per sé e per gli altri, e questo desiderio incontra la domanda di Gesù: "Che cosa cercate?". Con questa domanda Gesù li induce a riflettere, vuole che prendano coscienza del motivo profondo che li spinge a seguirlo. "Gli risposero: “Rabbì – che, tradotto, significa maestro – dove dimori?”". I due cercano di conoscerlo, vorrebbero intrattenersi con Lui, non perché semplicemente curiosi del personaggio, ma come persone che cercano un contatto più intimo; vogliono sapere dove abita per stabilire con Lui un incontro perenne. Per risposta, Gesù non dà l’indirizzo di casa ma un invito preciso: "Venite e vedrete". Da questo semplice invito nasce la vicenda cristiana. Da più di duemila anni ormai questa Parola risuona nei nostri cuori, e ci chiama alla gioia dell’annuncio. Uno dei due discepoli, Andrea, corre a cercare il fratello Simone, "e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa” – che significa Pietro". Quel “fissare lo sguardo” è il punto focale dell’intera pericope; come Simone divenne Pietro, ricevendo con ciò una nuova e inaspettata missione, anche noi, incontrando il Signore, riceviamo la vocazione di essere “pietre vive”, prezioso tassello di questa affascinante fraternità che è la comunità cristiana.