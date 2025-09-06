Incontri con gli scrittori: "Con ’Ego’s Silver House’ si vive un’esperienza"

Un ciclo d’incontri letterari dell’Ego’s Silver House. A promuoverli Barbara Paron in collaborazione con il Consorzio Eventi Editoriali hanno organizza un serie di incontri letterari che si svolgeranno nel locale Ego Lounge a partire da giovedì 11 settembre per tutti i giovedì fino al 16 ottobre. Nella mattinata di ieri è stato presentato il programma culturale che si terrà nei locali all’angolo tra Fausto Beretta e piazza Cacciaguida nel centro della città.

"Questa manifestazione culturali rientra – ha detto Barbara Paron – nella filosofia dell’Ego’s Silver House che si presenta a Ferrara come a Venezia, a Vicenza, in Calabria. Quella di una esperienza di longevità consapevole per ospiti che hanno scelto di vivere la propria quotidianità nel benessere e nell’armonia di un luogo che offre una ospitalità capace nella permanenza a far riscoprire sé stesso a chi non cerca solo una casa o una stanza, dove ogni rapporto è personale e ogni dettaglio è curato". L’evento presentato è il tentativo di portare iniziative librarie di un certo interesse e di scrittori vicini al territorio nell’elegante cornice esterna dell’Ego Lounge o interna in caso di maltempo.

Tutti gli incontri con aperitivo si svolgeranno il giovedì alle 18.30 e si incomincerà giovedì 11 settembre con il libro di racconti di Sergio Gnudi ‘Il fondo del Maiale’. Parlerà con lui di questi racconti raccolti dal passato e dal presente Sergio Altafini, mentre Vincenzo Iannuzzo ne leggerà alcuni brani. Giovedì 18 settembre sarà la volta di Luisa Raimondi che discuterà del suo ‘Addio per cena’ con Michele Bertelli. Giovedì 25 settembre il giornalista Pietro Di Antonio insieme a Barbara Paron presenterà il suo ‘Purgatorio Italia’ dove analizza il mondo del giornalismo per lui oggi fatto di professionisti intristiti e frustrati. Il 2 ottobre Maria Antollovich con ‘Cucina Istriana: quando i ricordi diventano ricette’. Giovedì 9 ottobre sarà la volta del libro dell’autore bosniaco Nermin Kahrisman ‘Casa Mia, Sarajevo vive e vivrà per sempre’. In questa opera l’autore, che ha vissuto in Italia fino all’età di sedici anni con la madre e i fratelli, parla con la giornalista Giorgia Pizzirani del suo ritorno in Bosnia Erzegovina e delle profonde ferite che ancora ha la sua terra. Gli incontri si concluderanno giovedì 16 ottobre con l’opera tradotta da Giorgia Pizzirani di Gerard Palant ‘Diario di un seduttore scalognato’.

Mario Tosatti