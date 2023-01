Incontri con l’Arma sulla prevenzione

E’ iniziato giovedì scorso ad Argenta il ciclo di incontri organizzati dall’Arma dei carabinieri in alcune zone della provincia. Incontri organizzati con la collaborazione di altre istituzioni locali per mettere in guardia i cittadini e soprattutto gli anziani, che sono le vittime preferite, dei rischi e delle modalità d’azione di truffatori e ladruncoli, fornendo dei suggerimenti utili a prevenire e reprimere nell’immediatezza questi reati. Oltre quello di Argenta sono in programma altri cinque incontri tra Consandolo, Filo, Voghiera e Masi Torello. Per ogni informazione o segnalazione i cittadini sono sempre legittimati a contattare l’utenza di emergenza 112 dei carabinieri che fornirà ogni utile indicazione.