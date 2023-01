’Incontri di mare’ alla Manifattura per proteggere la fauna

Sabato alle 14.30, presso la sala audiovisivi della Manifattura dei Marinati di Comacchio, si terrà un nuovo appuntamento con ‘Incontri di mare’. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto regionale ‘Gpt – Giovani per il territorio’ da Centro documentazione cinematografica Delta del Po, Stazione Sociale Aps, Parco Delta Po Emilia-Romagna, Cineclub Fedic Delta del Po, vedrà la collaborazione con Fondazione Cetacea e DelTa Rescue. Anche questo terzo incontro si terrà con esperti e biologi marini, dove si spazierà su varie tematiche relative all’ecosistema marino e alla fauna che lo popola, con un focus su cosa è possibile fare per proteggere il mare e salvare il futuro. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: pertanto, è preferibile la prenotazione via e-mail a [email protected] o con messaggio WhatsApp al 351-8336300.