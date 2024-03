Incontri, dibattiti e spettacoli. Tre giorni a tu per tu con l’Europa

ll Festival della Progettazione Europea porterà l’Unione Europea al centro della città per una tre giorni di incontri, dibattiti, laboratori e spettacoli. L’evento, dal 4 al 6 aprile, vuole riunire le persone di ogni Paese interessate a conoscere, discutere, approfondire le grandi scelte e sfide del futuro dell’Unione, e rappresenta una ineguagliabile opportunità per informarsi e formarsi sui grandi temi dell’Europa.

Il festival nasce da un’idea dell’european project manager Alexandra Storari, esperta in progettazione e rendicontazione europea, che dal 2000 opera nel campo dei fondi europei con riferimento ai settori della formazione e istruzione, cultura e creatività. A organizzarlo è l’Aps Officine Europa, costituita a Ferrara per promuovere iniziative culturali, didattiche e formative di promozione e sostegno della cittadinanza europea. "C’è bisogno di vedersi, confrontarsi, condividere idee e buone prassi – spiega Storari –, incontrandosi, anziché davanti a uno schermo, in una splendida città patrimonio dell’Unesco. Perché le persone, i cittadini, i giovani possano avere la possibilità di capire cosa è e cosa fa l’Europa. A Ferrara saranno presenti europrogettisti di altissimo livello da Spagna, Grecia, Romania, Svezia, Paesi Bassi, Turchia e dall’Italia: per conoscerli, per imparare dalle loro esperienze, per creare occasioni per future collaborazioni". "Abbiamo previsto una tre giorni di formazione e dibattito su temi di attualità e con ospiti trasversali – commenta l’assessore ai progetti europei Alessandro Balboni –, per approfondire lo strumento più importante ad oggi nelle mani degli amministratori di tutta Italia. Ferrara vuole proporsi come modello per l’utilizzo virtuoso dei fondi europei". All’evento ha collaborato la Regione: "L’Europa non è un incidente della storia, il Festival dei Progetti Europei aiuta a promuoverne la cultura e l’integrazione tra i cittadini. Come Regione siamo al fianco del Festival, un’occasione importante per sensibilizzare trasversalmente tutta la cittadinanza", ha concluso l’assessore regionale ai rapporti Ue Paolo Calvano.

Jacopo Cavallini