Incontri e laboratori. Se ne parla alla Niccolini

E’ rivolto a insegnanti ed educatori l’incontro in programma oggi, alle 17, nella biblioteca Casa Niccolini (via Romiti 13) per la presentazione dell’Offerta didattica per le scuole del Servizio biblioteche e Archivi del Comune. Incontri, laboratori, racconti e attività dai bambini delle scuole d’infanzia ai ragazzi delle secondarie di I e II grado.