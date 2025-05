Incontri e sport al parco Pareschi. I tre giorni dell’University Cup

Continua la ‘Ferrara University Cup 2025’, una manifestazione, giunta alla nona edizione, che è cominciata ieri e proseguirà oggi e domani. L’iniziativa è organizzata dagli studenti di Unife. Gli eventi in programma riguardano la musica, le mostre e lo sport. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore al turismo e alla promozione del territorio Matteo Fornasini, dall responsabile dell’organizzazione dell’evento Ferrara University Cup Matteo Muratori, dalle rappresentanti degli studenti nell’Università di Ferrara. Organizzatrici dell’evento Angelica Molinari e Maria Perelli-Rocco dell’associazione studentesca Student Office . "La manifestazione curata da Student Office da Ferrara University è un punto di riferimento importante per il mondo universitario – ha detto l’assessore Fornasini – e Ferrara è una città fortemente vocata all’università. La presenza di studenti è infatti cresciuta tantissimo, arrivando quasi a quota 30.000". La Ferrara University Cup prevede un torneo di calcio a 5 a quattordici squadre nel campo dello studentato di via Luigi Borsari 4C. Inoltre la manifestazione prevede un’iniziativa di carattere culturale che si svolge al Parco Pareschi con incontri e una mostra. Quest’ultima dal tema ‘Un mondo in cui ciascuno è importante’ sarà visitabile con possibilità di visita guidata. Poi tanti incontri come ‘il mio desiderio al centro dello studio’ che si terrà oggi alle 18.30, con Massimo Nardi. Sempre oggi alle 21,30 si svolgerà ‘Quando il limite si fa risorsa’ con storie di uomini e sport presentate dal giornalista Nando Sanvito. Non solo. Un altro incontro dal titolo ‘L’unica misura del perdono è perdonare senza misura’, si terrà domani alle 18 con Ada Di Campi, poliziotta sopravvissuta alla banda della Uno Bianca. Infine domani alle 21.30 si svolgerà il concerto di musica dal vivo con la cover band ‘I.rottatada’.

m.t.