Incontri ed eventi al Monastero con le storie di ragazze sfruttate e le visite guidate al complesso

Anche quest’anno le Clarisse del Monastero Corpus Domini hanno pensato a giorni di incontro e di riflessione in occasione della festa di santa Caterina Vegri. È il cosiddetto Ottavario di santa Caterina, dal 1° al 10 marzo. Oltre alla possibilità, ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 di visitare una parte del Monastero abitualmente non accessibile ai visitatori, le sorelle apriranno la loro casa per ospitare quattro eventi.

Il primo, sabato 1° marzo, alle 16, dal titolo “Dio non dorme”: un incontro con Joy Ezekiel, una giovane donna che ha percorso tutto il triste cammino che dalla Nigeria, attraverso la Libia, l’ha portata sulle strade di Castel Volturno; fino però ad approdare a Casa Ruth, dove una comunità di suore le ha teso la mano, offrendole la possibilità di un nuovo inizio. Insieme a Joy ci sarà sr Rita Giaretta, una delle suore di questa comunità che accoglie ragazze ferite dalla violenza della tratta e dello sfruttamento.

Domenica 2 marzo, alle 16, ci sarà un concerto d’arpa, eseguito dall’arpista Chiara Conato, intervallato a letture sul tema della speranza. Terzo appuntamento è quello di venerdì 7 marzo alle 21: una serata con la pedagogista Chiara Scardicchio, che proporrà un Reading teatrale a partire da alcuni testi del suo ultimo libro, La ferita che cura, il dolore e la sua collaterale bellezza.

Infine domenica 9 marzo, ore 17.30, la compagnia teatrale “Quelli della via” di Forlì proporrà uno spettacolo-testimonianza sulla figura di Annalena Tonelli, missionaria laica vissuta in Kenya e Somalia, e uccisa nel 2003 da due sicari dopo la visita serale ai suoi ammalati.