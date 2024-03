Incontri per famiglie in biblioteca: letture e laboratori

Prenderà il via dalle biblioteche di Tresignana, l’iniziativa ‘In biblioteca con Cadf-La Fabbrica dell’Acqua’. Si tratta di un ciclo di incontri rivolti ai bambini e alle loro famiglie, organizzati da Cadf In collaborazione con le biblioteche dei Comuni del territorio, che prevede una lettura animata e un laboratorio creativo ispirati al libro ‘Un Sogno per Tutti’ ideato dalla società (che gestisce il servizio idrico integrato in undici comuni del Basso Ferrarese) e già donato a tutte le biblioteche dei Comuni soci: una lettura avvincente ed educativa, capace di trasmettere messaggi di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, in modo coinvolgente anche per i più piccoli. Tra narrazione animata e gioco, con l’aiuto di un tabellone calpestabile di grande formato, tracce naturali da osservare e piccoli esperimenti, l’attività ha l’obiettivo di incoraggiare comportamenti virtuosi che impegnino tutti nel comune obiettivo di preservare e salvaguardare il pianeta. "Attraverso questa attività e grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali e le biblioteche – spiegano da Cadf –, vorremmo promuovere la condivisione di esperienze, anche divertenti e appassionanti, per favorire la condivisione, con le famiglie e tutti gli enti coinvolti, delle sfide odierne e future legate alla gestione delle risorse idriche. Il nostro impegno è quello di ispirare la prossima generazione a diventare custodi attivi dell’ambiente, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari per apprezzare, rispettare e proteggere gli ecosistemi naturali". I primi appuntamenti in programma sono domani dalle 16.45 alle 18 alla biblioteca comunale di Tresigallo, e il 12 aprile nella stessa fascia oraria alla biblioteca comunale di Formignana. La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.