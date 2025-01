Incontri per i giovani, la Cna: "Trovare impiego? E’ un lavoro"

"Trovare lavoro è un lavoro" non è solo un modo di dire, ma una realtà che i giovani, alle prese con le prime esperienze lavorative e di formazione, conoscono bene. Per aiutarli a orientarsi in questo percorso, CNA Ferrara e CNA Formazione Emilia-Romagna hanno organizzato sei incontri informativi. Spaziano dalle informazioni per orientarsi nel mondo del lavoro alla scoperta dei canali formali e informali per la ricerca di un impiego prevedranno anche laboratori pratici, come la simulazione del colloquio di lavoro o la redazione del curriculum vitae. In programma c’ è anche un incontro con le aziende. Riprendono giovedì gli appuntamenti guidati ai quali già diversi giovani hanno aderito, dalle 10 alle 12, nelle aule della sede di Spazio 29 in via Vittorio Veneto 29 a Bondeno. In questa occasione, Valentina Faggion illustrerà "I canali formali e informali per la ricerca di lavoro", fornendo preziose indicazioni su: L’Agenzia Regionale per il Lavoro e la Rete dei centri per l’impiego, il Portale Lavoro x te, il Programma GOL, le agenzie per il lavoro e le agenzie di somministrazione, i social network, i siti raccoglitori di offerte, le autocandidature. L’evento è promosso da Città di Bondeno, Spazio 29 e CNA fo.er. Per informazioni e iscrizioni si può telefonare ai numeri: 0532 067332 e 327 0852274. Un’opportunità importante, gratuita, per i giovani che vogliono fare chiarezza sul loro futuro professionale e che devono muoversi nel mondo del lavoro. Si tratta di una progettualità aperta a tanti: dai giovani neo diplomati, ai minorenni che hanno già in possesso qualifiche professionali, per arrivare sino agli inoccupati in età adulta. Fare incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre. Basti pensare che mediamente, come riporta Unindustria, in Italia un’impresa impiega 3,5 mesi per coprire una posizione vacante, tempo che si allunga fino a 5 mesi se il ruolo ricercato riguarda una mansione specializzata. L’obiettivo del ciclo di incontri è quindi quello di far avvicinare e dialogare domanda e offerta, ovvero il lato giovanile e quello imprenditoriale.

cl.f.