Incontri per parlare del dopo parto

Nell’arco dell’estate, una volta al mese, si terrà l’iniziativa ‘PerLe Mamme’. Un ‘cerchio di accoglienza’ e condivisione per affrontare il dopo parto, l’allattamento, la cura del proprio bambinoa e molto altro. Il primo incontro si terrà il prossimo 29 giugno dalle 17 alle 19 presso il Centro per Bambini e Famiglie ‘L’Albero delle Meraviglie’ di Comacchio, in via Natale Cavalieri 38 . Per informazioni è possibile chiamare, inviare un messaggio Sms o WhatsApp al numero 392-7333897 (ostetrica Isabella Pozzati) e consultare la pagina Fb dello sportello ‘È nato’. L’iniziativa è promossa dallo sportello ‘È nato… e cresce’.