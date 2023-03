Incontri sui grandi poeti italiani Caput Gauri organizza la rassegna

Un nuovo affascinante percorso letterario, teso a scandagliare e ad approfondire la conoscenza dei più grandi esponenti della poesia italiana dell’Ottocento e del Novecento, prenderà forma, da oggi, al Palazzo del Vescovo. E’ la nuova iniziativa, sempre in ambito poetico e culturale dell’associazione Caput Gauri presieduta da Roberto cavalieri, col sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che darà vita al progetto"Incontri con la Poesia", a cura di Maria Elena Mancini, già docente di lettere, ora segretaria della stessa associazione, nonchè componente della giuria popolare dell’omonimo Premio Nazionale di Poesia. Per otto mercoledì consecutivi, dal 1° marzo al 19 aprile, dalle 15.30 alle 17.30, nella biblioteca comunale "Giorgio Bassani", si terranno incontri, a titolo gratuito, nel corso dei quali si parlerà di elementi di metrica, di analisi stilistica e del testo, per allargare l’orizzonte alla vita politica, sociale e culturale dei due secoli in esame. Il percorso consentirà di scoprire o riscoprire i grandi classici della poesia italiana, da Leopardi, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, sino ad Ungaretti, Saba, Montale, Quasimodo, Caproni, Bertolucci, Pavese e Alda Merini. Ciascuna lezione assumerà i connotati di una conversazione con esercitazioni di gruppo, per consentire il più ampio coinvolgimento dei partecipanti. Sono aperte, presso la biblioteca comunale "Giorgio Bassani", le iscrizioni gratuite ai seguenti recapiti: [email protected] oppure al telefono: 0533-729585

cla.casta.