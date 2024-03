Incontri tematici con mamme e papà: "Trucchi per usare il digitale in famiglia"

Tre incontri tematici, gratuiti, dedicati ai genitori dei bambini in età zero-sei anni: li propone l’Unione Terre e Fiumi in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Ferrara. Le conversazioni si terranno a marzo e ad aprile nell’atrio polifunzionale del municipio di Copparo. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 25 marzo alle 17: Silvia Restifa, educatrice esperta in educazione digitale del Centro per le Famiglie, tratterà “Genitorialità e digitale. Trucchi e strumenti per usare il digitale in famiglia”. I bambini e le bambine entro i sei mesi potranno partecipare a tutte le conversazioni. I pomeriggi successivi saranno mercoledì 10 e lunedì 22 aprile.