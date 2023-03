Incontro coi parlamentari di FdI

"I primi quattro mesi del governo Meloni", è il tema dell’incontro in programma domani alle 16 alla "Sala Voltini" dell’ex convento dei Cappuccini, dove i parlamentari ferraresi di Fratelli d’Italia, il senatore Alberto Balboni, presidente della Commissione affari costituzionale del Senato, e l’onorevole Mauro Malaguti, membro della Commissione agricoltura, descriveranno le attività svolte dal governo Meloni In questa sua prima fase, evidenziando i risultati raggiunti e delineando una linea futura. A seguire poi sarà predisposto un aperitivo offerto dal circolo "Cesare Gaiani" nella sede di Fratelli d’Italia di Argenta, in viale Roiti 2C. A presentare l’incontro sarà il responsabile di Fratelli d’Italia Argenta Nicola Fanini che commenta: "Ringraziamo il senatore Alberto Balboni e l’onorevole Mauro Malaguti per la disponibilità, tale incontro sarà fondamentale per le sfide che ci attenderanno per il futuro, a livello nazionale così come a livello locale. Sono tutt’altro che scontate, ma siamo ben consci di avere tutte le carte in regola per poterle affrontare".