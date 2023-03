Incontro con l’assessore Donini I sindacati su turnover e organici: "Nessuna garanzia sulle coperture"

di Federico Di Bisceglie

Fumata nera sulla sanità. L’incontro di ieri in Regione tra le parti sociali e l’assessore alla Sanità Raffaele Donini è stato "insoddisfacente". Lo scrivono le tre sigle confederali – Cgil, Cisl e Uil – a margine del vertice con l’amministratore di viale Aldo Moro. Il nodo principale, che evidentemente non è stato sciolto, riguarda gli organici e lo sblocco dei turnover. "Se da un lato l’assessore ha garantito lo stanziamento di risorse per il valore massimo dei fondi per la contrattazione integrativa dei lavoratori rispetto all’indennità di disagio e incarichi previste dal contratto – scrivono Cgil, Cisl e Uil - dall’altro non si è trovato un punto di incontro convincente per quanto riguarda le altre richieste avanzate. Non abbiamo ricevuto, infatti, alcuna garanzia in merito alla copertura al 100% del turnover, né riguardo l’aumento della dotazione organica che riteniamo necessaria a garantire il potenziamento della medicina territoriale come previsto dal Pnrr, a garantire la qualità dei servizi e la tutela della salute psicofisica dei lavoratori in essere che si vedono gravati da una mole di lavoro insostenibile". Per queste ragioni, in attesa di ricevere i dati relativi allo stato dell’arte degli organici e il prosieguo del confronto, i sindacati "proseguono la mobilitazione in difesa della sanità pubblica nei modi e nei luoghi che riterremo opportuni". La mobilitazione ha riguardato, anche l’altro ieri, diverse strutture sanitarie del territorio e, in particolare, l’ospedale Sant’Anna di Cona. "E’ stato un presidio molto partecipato anche dai cittadini – spiega Kevin Ponzuoli, segretario della Fp-Cisl – a dimostrazione di come, il tema della sanità, sia particolarmente sentito dall’utenza. Le risposte che sono giunte dalla Regione, sul versante assunzionale, non ci soddisfano affatto. E, tra l’altro, spero che la direzione sanitaria ci riceva quando prima per fare il punto della situazione". Natale Vitali, segretario della Fp Cgil non ha dubbi: "Se la Regione non interviene nello sblocco al 100% dei turnover – così il sindacalista – si profila seriamente il rischio di un’implosione del sistema, con ricadute inaccettabili sui lavoratori (sulle loro condizioni) e soprattutto sull’erogazione del servizio all’utenza". Anche la sua è una valutazione "positiva" del sit-in davanti a Cona. Perché, dice, "i lavoratori, stremati, hanno avuto la capacità di descrivere plasticamente una situazione ormai non più sostenibile. Non molliamo". Emanuela Pambianchi della Uil è dello stesso avviso. "La questione della carenza del personale, oltre che sanitario anche amministrativo – dice – è davvero molto sentita".