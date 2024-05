Incontro con le aziende dei candidati sindaco di quattro Comuni

Sarà un giovedì denso di appuntamenti elettorali, nei territori interessati dalle elezioni amministrative. Domani la coalizione di centrodestra e la lista Uniti per Copparo, che sostengono la ricandidatura di Fabrizio Pagnoni a sindaco, si recheranno alle 11 nella frazione di Sabbioncello San Pietro e alle 18.30 nella frazione di Tamara, presso il ristorante Il Veronesi per un incontro con i cittadini della frazione e per la distribuzione di materiale elettorale. In serata, dalle 20 al ristorante "Da Giuseppe" di Copparo, i candidati sindaci dei Comuni di Copparo, Tresignana, Riva del Po e Jolanda di Savoia incontreranno le imprenditrici e gli imprenditori ferraresi associate a Cna. Nel corso dell’evento, organizzato dalla Cna dell’area territoriale di Copparo e aperto al pubblico, gli aspiranti primi cittadini saranno sollecitati a esporre proposte e progetti legati ad alcuni temi di specifico interesse per il mondo imprenditoriale, che sono stati individuati dal direttivo di Cna Copparo e fissati in una serie di incontri preparatori con i candidati stessi condotti dal presidente di Cna Copparo Thomas Pivanti e dalla responsabile Debora Occhiali. A Jolanda di Savoia, invece, procede la rassegna di informazioni promossa dalla Lista Civica Jolanda Futura il cui candidato sindaco é Giovanni Ferro: alle 21 di domani, al teatro comunale ‘G. Cazzanti’ si dibatterà di telefonia mobile, campi elettromagnetici e uso consapevole delle tecnologie della comunicazione: interverrà l’ingegner Davide Magri Zanolli, esperto del settore. L’ingresso è libero e tutti i cittadini sono invitati, anche al dibattito.

Valerio Franzoni