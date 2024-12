Incontro con Stefano Zecchi: 'Quale senso alla Bellezza?' all'Hotel Carlton

Domani alle 17.30 nella sala convegni dell’Hotel Carlton in piazza Sacrati, si terrà l’incontro 'Quale senso alla Bellezza?' con lo scrittore e filosofo Stefano Zecchi. Con lui, Andrea Maggi, Presidente dell’Associazione Ferrara Cambia che organizza l’iniziativa e Elisa Stefanati, psicoterapeuta e giornalista.

Zecchi, già professore ordinario di Estetica all’Università di Milano, personaggio televisivo sin dai tempi del “Maurizio Costanzo Show”, è noto per il suo carisma, per il modo di comunicare con chiarezza e semplicità la sua visione della filosofia e della bellezza come strumento per comprendere e migliorare la vita. "Fare bellezza non è un esclusivo privilegio dell’artista, dello scienziato che lavora per il bene dell’umanità: anche nell’operare silenzioso e anonimo di tanti eroi della vita quotidiana che donano se stessi per aiutare gli altri, si fa bellezza", afferma Zecchi.

L’ingresso è libero e gratuito fino a capienza della sala.