Incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Un importante incontro dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella e rivolto alle donne straniere si è svolto martedì scorso nella Casa della Comunità di Portomaggiore, su iniziativa dell’Azienda USL di Ferrara e del Centro "Le Contrade" di Portomaggiore, in collaborazione con ACTI, PortAmico e Pangea. L’evento ha rappresentato un’occasione per far conoscere i servizi sanitari presenti sul territorio e promuovere l’importanza della prevenzione.

"L’obiettivo è rafforzare la comunità e contrastare l’emarginazione rendendo i servizi sanitari accessibili a tutti. Abbiamo in programma ulteriori incontri - ha evidenziato la direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi, Nicoletta Natalini - per favorire la conoscenza dei programmi di screening per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori, ma l’interesse suscitato dall’incontro e dalle richieste delle donne presenti si presta all’organizzazione di molti interventi legati ai servizi sanitari presenti nella nostra Casa della Comunità".

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività di integrazione e supporto promosse dall’associazione "Le Contrade".