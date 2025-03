Incontro di formazione con Cna

Giovedì dalle 10 alle 12,30 si terrà a Bondeno l’evento ’Cv to meet’, un’opportunità dedicata a chi è alla ricerca di nuove prospettive professionali e alle aziende associate a Cna che cercano personale qualificato. L’iniziativa è promossa da Cna Formazione Emilia-Romagna, in collaborazione con Cna Bondeno, Comune di Bondeno e Spazio 29, e si ispira a una modalità di recruiting simile allo speed dating. I candidati avranno la possibilità di incontrare i referenti aziendali per un primo colloquio conoscitivo, un’occasione preziosa per farsi conoscere e per valutare nuove opportunità professionali. "L’iniziativa vuole, da un lato, rispondere alle esigenze delle persone di orientarsi nel mondo del lavoro e presentarsi in maniera professionale, dall’altro, agevolare il matching con le aziende del territorio in un contesto facilitato, utile a capire se ci sono potenziale e sostanza per andare oltre e se ci sono i presupposti per rivedersi per un approfondimento", commenta Giulia Pellecchia, responsabile Area di Ferrara.