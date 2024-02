Incontro in Comune coi vertici di Sipro:: "Il punto sulle attività"

Un incontro proficuo, finalizzato a sostanziare di nuove progettualità i rapporti in essere tra Sipro-Agenzia per lo Sviluppo e il Comune di Terre del Reno. E’ quello che si è tenuto tra l’amministratore unico Stefano di Brindisi e il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, rispettivamente Roberto Lodi e Matteo Malagutti. Se ad oggi, infatti, è in corso una convenzione in base alla quale Sipro supporta il Comune – con la presenza costante della responsabile, Anna Fregnan – nell’elaborazione di bandi per imprese ed esercizi di vicinato con azioni mirate (da contributi per la riqualificazione ai danni per calamità, ndr) "indispensabile – conferma il sindaco – è stata la mappatura di tutte le attività esistenti, che ci consente oggi di avere lo stato dell’arte". L’auspicio, a detta del sindaco, è integrare il lavoro dello Sportello Attività Produttive con quello di Sipro. "Unire le competenze, che sono differenti ma vanno nella stessa direzione. Collaborando contemporaneamente con le associazioni di categoria. Va rafforzata la coesione, va fatta una rete vera, concreta". Parole che hanno incontrato l’assenso dell’amministratore unico, Stefano di Brindisi. "Un obiettivo importante, al quale diamo la massima disponibilità". Tanto più che il territorio ha più centri produttivi, non tutti concentrati nella stessa area

(quindi tra Mirabello e Sant’Agostino, oggi fusi, ndr) , con aziende di varie tipologie, dall’agricoltura alla chimica, al riuso dei materiali, molte delle quali con un export significativo. Con possibilità, con politiche di marketing, di attrarne di nuove.