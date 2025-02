Incontro per evitare le truffe agli anziani

Il 25 febbraio alle 15.30 nella sala polivalente del Centro Ancescao Le Contrade si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini, durante il quale i carabinieri della compagnia di Portomaggiore interverranno con consigli pratici e puntuali sulla prevenzione contro le truffe ai danni degli anziani e dei soggetti più fragili. I truffatori possono presentarsi sia da soli che in coppia. Possono essere anche donne. Solitamente non sono persone violente, il più delle volte sono eleganti e rassicuranti, abili nel parlare, apparentemente colti e dai modi cordiali. Raccontano cose complicate usando termini di difficile comprensione allo scopo di confondere. Possono fingere di essere stati mandati da un conoscente. Possono presentarsi in tuta da lavoro, in uniforme e mostrare un tesserino, spacciandosi per impiegati di enti pubblici o privati.