Incontro pubblico sui lavori di risanamento del ponte di Sabbioncello

Gli spazi della scuola ‘Maria Immacolata’ di Sabbioncello San Vittore, domani alle 17.30, ospiteranno un incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale di Copparo sul tema dei lavori di risanamento e riparazione del ponte sul Po di Volano. All’iniziativa saranno presenti, oltre la struttura tecnica copparese che si sta occupando da dicembre dell’iter, la ditta C.I.MO.TER. srl che si è aggiudicata l’intervento che prevede una ‘nuova costruzione’ progettata per dare soluzione al dissesto: un ‘diaframma’, realizzato con micropali accostati e armati, il cui compito sarà ‘confinare’ il materiale di riporto a tergo della spalla, e successivamente una soletta carrabile in cemento armato, giuntata e indipendente rispetto alla spalla, appoggiata a micropali portanti distinti da quelli del diaframma, anch’essi armati. Infine verrà completato l’intervento con la soprastruttura stradale. L’appuntamento di domani, dunque, sarà occasione per illustrare ai cittadini l’intervento che sarà realizzato, allo scopo di ripristinare la viabilità sull’infrastruttura che sorge al confine tra i territori comunali di Copparo e Ferrara, e chiusa al transito dal giugno 2022 per ragioni di sicurezza. I costi dell’operazione ammontano a 403mila euro, suddivisi tra i due Comuni proprietari del ponte.

v.f.