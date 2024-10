Incontro pubblico sul piano urbanistico

Si è avviato ormai da qualche tempo l’iter verso la realizzazione del Piano Urbanistico Generale (Pug) dell’Alto ferrarese, vale a dire lo strumento di pianificazione e governo del territorio che sarà condiviso da tutti e cinque i comuni dell’Alto ferrarese: Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda. Lunedì 28 ottobre alle 21 presso la Sala 2000 di viale Matteotti è previsto un incontro pubblico nel quale verrà presentato il percorso per l’avvio dell’approvazione del Pug. Tutta la cittadinanza è chiamata a partecipare alla redazione del Pug attraverso un processo di dialogo volto a sondare e raccogliere proposte, problemi, segnalazioni ed elementi positivi, in particolare sullo spazio pubblico, come strade, parchi, percorsi ciclo-pedonali, ma anche sui servizi scolastici, sportivi, di aggregazione, sociali, assistenziali e altri ancora. La partecipazione all’incontro di lunedì 28 ottobre non è riservata ai soli cittadini residenti sul territorio comunale, ma in generale a tutta la popolazione che in qualche modo interagisce con il territorio interessato. Il Pug – Piano Urbanistico Generale è stato introdotto dalla legge regionale n. 24 del 2017 e va a sostituire il precedente “Piano Regolatore”.