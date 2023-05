Incontro su ’Il male allo specchio’ di Gaia Conventi Il nuovo noir protagonista a palazzo del Vescovo

CODIGORO

Si terrà oggi pomeriggio al palazzo del Vescovo, la presentazione del nuovo romanzo di Gaia Conventi. Un’anteprima nazionale della presentazione del romanzo "Il male allo specchio" (Golem Edizioni) della scrittrice di gialli e noir, nonché autrice e attrice di recital. Conventi è anche impegnata come insegnante di scrittura creativa in un liceo ferrarese ed è co-conduttrice delle dirette radiofoniche di Taimer, su Radio Bunker. ’Il male allo specchio’ è un romanzo dalla genesi molto lunga, in quanto la prima stesura risale al 2011 e dopo diversi rimaneggiamenti è uscito proprio in questi giorni nelle librerie. Ci saranno le letture a cura di Michelina Mantovani. La partecipazione è gratuita, ma è vivamente raccomandata la prenotazione del posto in sala. Per informazioni e prenotazioni: telefono 0533-729585 ed e-mail: [email protected]