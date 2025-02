Incontro sui nuovi servizi alla Casa di Comunità. Si parlerà anche della fisioterapia territoriale

La Casa della Comunità "Terre e Fiumi" di Copparo, il 19 febbraio dalle 14.30 alle 17.30, apre le porte alla cittadinanza per presentare e far conoscere i nuovi servizi attivi nel presidio sanitario. L’incontro, che si terrà nella Sala Riunioni al piano terra, rientra nel progetto "Porte aperte della Casa di Comunità", promosso dalla Direzione del Distretto Sociosanitario Centro Nord dell’Azienda Usl di Ferrara in collaborazione con l’Unità operativa Formazione e processi della docenza integrata. L’appuntamento, aperto dai saluti del sindaco Fabrizio Pagnoni, sarà occasione per conoscere meglio diversi nuovi servizi quali Cau (Centri di assistenza urgenza), Infermieri di Famiglia e di Comunità, Ospedale di comunità, la Psicologia di Comunità e la Fisioterapia Territoriale, oltre al Punto unico di accesso presentato dall’Assp ‘Terre e Fiumi’.