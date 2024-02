incontro sul depuratore

Si terrà lunedì 19 alle 18, alla sala polivalente San Pietro di Palazzo Bellini a Comacchio, l’incontro dal tema ‘Pnrr depuratore Comacchio’, nel corso del quale il Comune di Comacchio e Cadf incontreranno i cittadini. L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Pierluigi Negri. Subito dopo interverrà la presidente di Cadf, Maira Passarella, che esporrà su ‘Impegni, progetti e risultati’ dell’azienda. Alle 18.45 è in programma l’intervento del direttore tecnico di Cadf Edi Massarenti, la cui relazione sarà incentrata su ‘modalità innovativa di essiccazione dei fanghi e nuova linea di trattamento delle acque reflue’. A seguire, ci sarà spazio per gli interventi da parte dei cittadini. L’incontro sarà moderato da Antonio Cardi, assessore con delega alle società partecipate del Comune di Comacchio. Un appuntamento importante per approfondire i progetti sulla depurazione.